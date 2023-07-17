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Британия ввела санкции против министров РФ из-за депортации украинских детей

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Британия ввела санкции против министров РФ из-за депортации украинских детей

Великобритания ввела санкции против министров России. / Фото: Getty Images

Британия объявила об ответных санкциях на принудительную депортацию Россией украинских детей.

Великобритания 17 июля анонсировала 14 новых антироссийских санкций в ответ на незаконную принудительную депортацию РФ украинских детей.

Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

Как заявил министр иностранных дел страны Джеймс Клэверли, санкции – это ответ на попытки России уничтожить украинскую национальную идентичность.

В санкционный список вошли, в частности Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, министр культуры России Ольга Любимова и министр образования Сергей Кравцов.

Любимова попала под санкции за поддержку политики и действий, которые "дестабилизируют Украину или угрожают территориальной целостности", а другие, включая Кравцова, попали под санкции за участие в "программе российского правительства по принудительной депортации и перевоспитанию украинских детей".

Также под санкции попали российские пропагандисты, ответственные за распространение пропаганды, направленной на разжигание ненависти к Украине и ее народу, включая Антона Красовского, бывшего ведущего Russia Today, который в прямом эфире заявил, что украинских детей нужно "топить и сжигать".

Там отметили, что более 19 000 украинских детей были принудительно депортированы в Россию или на временно контролируемую Россией территорию.

Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию.

Напомним, Дмитрий Медведев разразился угрозами после "бавовны" на Крымском мосту.

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Дата публикации
Просмотры
191
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