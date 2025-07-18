Британия ввела санкции против российских кибершпионов ГРУ: что известно

Британия ввела санкции против российских офицеров / © Getty Images

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В пятницу, 18 июля, правительство Великобритании объявило о введении санкций против 18 офицеров российского Главного разведывательного управления (ГРУ), обвинив их в проведении киберопераций, которые, по данным Лондона, способствовали убийствам мирных жителей, в частности в Украине.

Об этом сообщило издание The Record.

Санкции касаются, в частности, трех подразделений ГРУ, среди которых — подразделение 26165. Его обвиняют в участии в онлайн-разведке, которая помогла направлять ракетные удары по Мариуполю. Один из таких ударов, по данным британских властей, уничтожил Мариупольский драматический театр, где погибли сотни людей, в том числе дети.

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В британском правительстве также сообщили, что среди офицеров, попавших под ограничения, есть те, кого считают причастными к взлому устройства Юлии Скрипаль — дочери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Этот взлом якобы произошел за пять лет до попытки их отравления в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются сделать в тени, и мы этого не потерпим. Вот почему мы принимаем решительные меры по санкциям против российских шпионов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Он подчеркнул, что шпионы ГРУ ведут кампанию, направленную на дестабилизацию Европы, подрыв суверенитета Украины и создание угроз для граждан Великобритании.

По словам Ламми, Великобритания вместе с союзниками продолжает поддерживать Украину и противодействовать гибридной агрессии России. В правительстве также сообщили, что российские кибероперации были направлены на британские медиа, телекоммуникационные компании, политические институты и энергетическую инфраструктуру.

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Совет Европейского Союза и Североатлантический совет выступили с совместными заявлениями солидарности с Великобританией, осудив действия России в сфере кибербезопасности.

Большинство из 18 офицеров ГРУ, по данным Лондона, уже были публично идентифицированы Министерством юстиции США как участники подразделений 26165 и 29155. В то же время некоторые имена из этого списка ранее не появлялись в открытом доступе.

В Британии заявили, что Россия «нацелилась на СМИ, поставщиков телекоммуникационных услуг, политические и демократические институты, а также энергетическую инфраструктуру» по всей стране, и что Соединенное Королевство вместе с международными союзниками «наблюдает за Россией и противодействует ее атакам как публично, так и за кулисами».

Напомним, 18 июля Европейский Союз утвердил новый — уже 18-й — пакет санкций против России. Решение приняли после того, как Словакия отозвала свое вето. По словам высокой представительницы ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас, это один из самых сильных санкционных шагов на сегодня.

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Новые ограничения включают запрет на любые транзакции по нефтепроводам «Северный поток» и «Северный поток-2», установление ценового лимита на российскую нефть, санкции против 22 компаний (российских и зарубежных), которые поставляют технологии российскому ВПК, а также ограничения для финансовых структур в третьих странах, которые помогают Москве обходить санкции.

Впоследствии на европейские санкции против России отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.