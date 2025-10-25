Британия выступила с жестким предупреждением Путину: подробности заявления

Лодка / © pixabay.com

Реклама

Министр обороны Великобритании Джон Гили выступил с прямым и недвусмысленным предупреждением Владимиру Путину на фоне роста активности российских субмарин до уровня Холодной войны.

Об этом сообщает BBC.

Джон Гили обратился к российскому диктатору с четким сообщением, которое демонстрирует решимость Лондона.

Реклама

«Мы охотимся на ваши подлодки», — заметил он.

По словам министра, количество российских судов, угрожающих британским водам, выросло на 30%. Это, по мнению Гили, свидетельствует об усилении «российской агрессии по всей территории», влияющей на всю Европу, а не только на Украину.

Министерство обороны Британии официально подтвердило, что активность российских подлодок в стратегически важном регионе Северной Атлантики вернулась к пиковым уровням, которые последний раз фиксировались во время Холодной войны.

В ответ на эту угрозу Лондон принял немедленные меры.

Реклама

Королевские ВВС и Королевский флот значительно усилили свое присутствие в Северной Атлантике, где российские субмарины наиболее активны.

Сообщается, что британские силы выполняют миссии по охоте почти ежедневно, иногда круглосуточно. Эти операции часто происходят при поддержке других союзников по НАТО, демонстрируя единую реакцию Североатлантического союза на российскую угрозу.

Напомним, шведские военные зафиксировали и сопровождали российскую подлодку, которая вошла в Балтийское море через пролив Большой Бельт. В сопровождении участвовали военно-морские подразделения и истребители воздушных сил Швеции.

Отмечается, что субмарина двигалась по международным водам, а в Воздушных силах назвали операцию «рутинной миссией», проводимую на фоне общего роста военной активности в Балтийском море.