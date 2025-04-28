Британия заявила о новой угрозе от РФ для миротворцев в Украине: детали The Telegraph

Армия Великобритании. / © Associated Press

Реклама

Великобритания опасается, что Российская Федерация может преследовать западных миротворцев в Украине в судах по правам человека.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что теневой министр обороны Джеймс Картлидж призвал британского министра обороны Джона Хили рассмотреть отступление от Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ) для миротворческих войск в связи с опасениями, что их солдаты могут стать объектами российского "правосудия". Он предупредил, что Москва может провоцировать столкновение и затем добиваться рассмотрения дел о правах человека в лондонских судах.

Реклама

Однако Гили отверг эти опасения. По его словам, что британский контингент не будет боевой силой, а будет проводить только учения украинцев, и соблюдение конвенции "не помешает нам достичь наших целей".

"Когда Великобритания совершает военные действия, она полностью соблюдает британское и международное право. Мы должным образом учтем положение ЕКПЧ при разработке деталей коалиции желающих", - отметил он.

Кроме того, он ясно заявил, что целые коалиции "будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины, а не на проведении боевых операций".

The Telegraph пишет, что замечания министра обороны, по всей видимости, подтверждают предположение о том, что амбиции "коалиции добровольных" сил были урезаны. Так, в прошлом месяце премьер-министр сэр Кир Стармер описал миссию как сдерживающую силу, заявив, что будут британские "войска на земле и самолеты в небе".

Впрочем, в своем письме Гили сказал, что планирование было сосредоточено на помощи Украине "возродить вооруженные силы, способные сдерживать грядущую российскую агрессию".

Теперь ожидается, что британские войска будут размещены на западе страны, вдали от границ, и в основном будут проводить учения.

Напомним, ранее The Telegraph писало, что Британия может развернуть свои войска в Украине на 5 лет. По мнению британского руководства, развертывание войск поможет научить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Владимира Путина.

Дата публикации 12:43, 02.04.25 Количество просмотров 94 Миротворцы в Украине: сценарии и форматы размещения иностранных войск