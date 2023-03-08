Британию накрыли сильные снегопады: отменен ряд рейсов, людей просят не выезжать на машинах

Синоптики сообщают, что в большинстве мест снегопад продлится до пятницы.

В лондонском аэропорту Гатвик из-за снегопадов отменены или отложены большинство рейсов, в Хитроу – отменены не менее 25 рейсов. Аэропорт Бристоль работает, но проблемы в сетях авиакомпаний привели к "некоторым постоянным сбоям в полетах".

Об этом пишет Sky News.

Также наблюдалась задержка в работе лондонского метро.

В Шотландии температура кое-где опустилась до -15,4°. По данным синоптиков, это была самая холодная мартовская ночь за всю историю наблюдений в Великобритании с 2010 года.

Метеорологическая служба Британии выпустила несколько желтых предупреждений о снеге и гололедице, которые могут привести к травмам и повлечь за собой сбои в авиасообщении.

Синоптики сообщают, что в большинстве мест снегопад продлится до пятницы, а желтое предупреждение о снегопаде распространяется на всю Британию к северу от Бирмингема.

Полиция Англии предостерегла граждан от путешествий без необходимости.

Напомним, в Украине посреди снегопада била молния с громом (видео).

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