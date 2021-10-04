Британка рассказала о халатности врачей, которые не заметили бронхит у ее новорожденного сына: малыш чуть не умер

Британка рассказала о халатности врачей, которые не заметили бронхит у ее новорожденного сына: малыш чуть не умер

Матери сказали, что у малыша "нормальное" дыхание новорожденного.

В английском Ньюарке 27-летняя Кортни Никсон обвиняет в халатности врачей, которые осмотрели ее семинедельного сына и опровергли симптомы бронхита. В результате ребенок едва не умер.

Об этом пишет Metro.

Мать говорит, что у сына Колтона сначала начался кашель, но она была крайне обеспокоена, когда у него возникло затрудненное дыхание. Женщина отвезла ребенка в местную хирургию, Центр первичной медицинской помощи Балдертона.

Там, как заявляет британка, их отправили домой после осмотра, сказав, что с ее сыном ничего страшного, и его дыхание — это просто "нормальное" дыхание новорожденного.

"Они сказали, что это, вероятно, вирусная инфекция, и с ним все будет хорошо. Я не могла поверить. Я могла погуглить его симптомы дома, но я ожидала, что они будут знать немного больше", — говорит женщина.

Но на следующий день дыхания Колтона все еще было затруднено, и он совсем перестал кушать. Никсон снова вернулась в больницу общей практики, где ей сказали, что ребенок обезвоженный, и малыша госпитализировали в соседнюю больницу Queens Medical Center.

Уже в новой клинике оказалось, что уровень кислорода в мальчика резко падает. Там ребенку и диагностировали бронхит. Малыша положили в отделение интенсивной терапии, где три дня он получал кислород высокого давления.

Врачи, по словам матери, даже предупреждали о интубации и сказали, что если бы Колтона вовремя не привезли, мальчик мог бы умереть. Сейчас младенец выздоровели.

"Если бы они проверили кислород, когда я впервые пришла, он бы не оказался в реанимации на следующий день. Как мать четырех детей я знала, что симптомы у моего ребенка не нормальны, и это что-то не так. Как родители, вы лучше знаете своего ребенка, и вам не следует бояться давить на врачей, если вы чувствуете, что они не правы", — отметила мать.

Напомним, в 10-летнего Дэвида Лалли с английского графства Мерсисайд обнаружили три опухоли головного мозга, но его родители скрыли от сына его настоящую болезнь. Они сообщили, что там "маленькие комочки".

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