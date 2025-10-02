Британка своим поведением заставила изменить курс самолета, летевшего в Египет: случившееся

Самолет совершил вынужденную посадку из-за поведения пассажирки / © Associated Press

Пассажирский самолет , направлявшийся в Египет, был вынужден совершить экстренную посадку на греческом острове Крит после того, как 38-летняя британская пассажирка, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, «перевернула полет вверх дном» своим неконтролируемым поведением. Женщину, путешествовавшую со своим мужем и маленьким ребенком, немедленно арестовали после приземления.

Об этом пишет Daily Mail.

«Вышла из-под контроля» и игнорировала экипаж

По данным местных СМИ, пассажирка, которая была «очень нетрезвой», игнорировала неоднократные инструкции от бортпроводников, а впоследствии начала вести себя агрессивно. У экипажа не было другого выбора, кроме как предупредить капитана о критической ситуации.

Другие путешественники описывали женщину как «вышедшую из-под контроля».

По соображениям безопасности капитан пригласил разрешение на отклонение от маршрута, и летевший из Великобритании самолет совершил посадку в аэропорту Ираклион на острове Крит.

Вместо того чтобы наслаждаться египетским солнцем, пассажирка была задержана полицейскими, которые ждали ее на взлетно-посадочной полосе. Ожидается, что ей будут предъявлены обвинения в прокуратуре Крита из-за ее поведения на борту.

«Инциденты, подобные этому, становятся все более распространенными, когда пьяные пассажиры влекут за собой изменения маршрутов, задержки и аресты», — отмечает издание.

Стоимость дебоша и другие инциденты

Авиакомпании предупреждают, что неадекватное поведение на борту ставит под угрозу безопасность всех пассажиров и обходится компаниям тысячи фунтов стерлингов каждый раз, когда рейс приходится перенаправлять.

Этот случай стал одним из ряда подобных инцидентов, зафиксированных в последнее время. На этой неделе рейс авиакомпании Ryanair из Лондона в Аликанте также был вынужден экстренно приземлиться в Тулузе после того, как летевший на холостяцкую вечеринку британский пассажир пытался открыть аварийный выход. Французская полиция сняла с самолета пятерых мужчин.

В прошлом месяце был задержан рейс из Манчестера на Ибицу, когда пьяный пассажир отказался пристегнуть ремень безопасности. После спора с экипажем его вывели из самолета полицейские, что вызвало аплодисменты остальных пассажиров.

Напомним, авиакомпания Великобритании EasyJet отстранила одного из своих пилотов после скандального инцидента в 5-звездочном отеле. Капитана самолета заметили голым и нетрезвым в общественных местах, что вызвало беспокойство у гостей отеля.