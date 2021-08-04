Британка всю жизнь искала сестру и не знала, что она живет рядом: трогательная история

Британка всю жизнь искала сестру и не знала, что она живет рядом: трогательная история

Родная мать отказалась от девочек из-за слабого здоровья.

Женщина из английского города Портсмут, графство Гемпшир, узнала, что сестра, которую она искала много лет, живет по соседству.

Об этом сообщает Daily Mirror.

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57-летнюю Бекки Роудс удочерили в детстве, так как ее биологическая мать имела серьезные проблемы со здоровьем и боялась, что не сможет нормально воспитать ребенка. Приемная мать еще в детстве рассказала девочке, что у нее есть сестра.

"Мы с мамой искали ее много лет. В социальной службе нашлись только мои документы, но о Кейт нам ничего не удалось узнать", — говорит Роудс.

54-летняя Кейт Браун родилась через три года после Роудс у той же женщины, но мать снова отказалась от ребенка, ссылаясь на слабое здоровье. В приемной семьи девочке не рассказали о сестре, но она очень сдружилась со сводным братом Джоном Ньюхэмом. Однако позже приемные родители отказались от него из-за "сложного характера" мальчика.

Позже Браун решила найти брата, и только в процессе поисков узнала, что у нее есть еще и родная сестра Бекки.

Браун смогла разыскать и Джона, и Бекки. Более того, оказалось, что в течение десятилетий сестры жили в Портсмуте, менее чем в пяти километрах друг от друга.

"Знаю, что это банальность, но мы постоянно говорим, что стали чувствовать себя полноценными", — рассказала Кейт.

Напомним, в Китае отец нашел сына, которого похитили 24 года назад.

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