Британку, которая 9 месяцев пряталась от COVID-19 в собственном доме, в первый день на улице насмерть сбил грузовик

Британку, которая 9 месяцев пряталась от COVID-19 в собственном доме, в первый день на улице насмерть сбил грузовик

Женщина доставала маску и не заметила машину.

62-летнюю Сару Льюис, жительницу английского города Уэймут, которая впервые за девять месяцев вышла из дома, сбил насмерть грузовик. Женщина не покидала свое жилище, чтобы защититься от коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Дождавшись такси, Льюис начала переходить дорогу, но не заметила приближающийся грузовик, поскольку доставала из сумки защитную маску. Кроме того, женщина попала в слепую для водителя грузовика зону. Когда он давал задний ход, проверил зеркала заднего вида и дорогу вокруг себя, но не увидел женщину.

Некоторое время после аварии Льюис не могли достать из-под автомобиля, однако по прибытии спасателей стало ясно, что она умерла. По заключению с с удмедэкспертизы, смерть наступила от травм, полученных в результате аварии.

Расследуя событие, врачи также узнали, что ранее женщину признали клинически уязвимой к коронавирусу. Из-за этого она и не покидала свой дом с 16 ноября прошлого года.

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