Европейские генералы и дипломаты выразили обеспокоенность по поводу сокращения британской армии и того, является ли она достаточно большой, чтобы противостоять конфликту "высокой интенсивности". Правительство Британии заявило, что сократит армию с 82 000 до 73 000 до 2025 года, что является наименьшим показателем со времен Наполеона. В настоящее время численность британской армии составляет 73 190 человек, поскольку больше солдат освобождается, чем призывается на службу.

Об этом пишет The Times.

Старшие американские генералы ранее подвергали сомнению статус Британии как боевой силы высочайшего уровня и предупреждали, что страна больше не может полагаться на США, чтобы закрыть пробелы в своих возможностях. Сейчас несколько высокопоставленных европейских деятелей выразили опасение, что армия Британии будет недостаточно велика, чтобы помочь в борьбе с Россией, если разразится конфликт.

К примеру, французская армия насчитывает более 110 000 военнослужащих. Германия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 203 000 военнослужащих. В то время как Германия планирует отправить в Литву бригаду численностью более 4 000 военнослужащих с 2027 года в рамках усиленного передового присутствия НАТО, британские военные будут держать большинство своих войск в готовности к отправке в Эстонию, а не физически присутствовать на линии фронта.

"Существует обеспокоенность британской армией. Мы видим, что они сталкиваются с трудностями, связанными с человеческими ресурсами, а также с возможностями оборудования. Количество солдат будет сокращаться в ближайшие месяцы", — сообщил один европейский генерал.

Британские расходы на оборону упали с 2,47% ВВП в 2010 году до 2,28% в прошлом году, хотя Риши Сунак заявил, что к 2030 году Великобритания будет тратить на оборону 2,5% ВВП. Консерваторы не планируют останавливать сокращение численности армии. А лейбористы обязались сократить численность армии на 2,5% только тогда, когда это позволят экономические условия.

Второй европейский генерал сказал, что, несмотря на обещания увеличить расходы на оборону, "британская армия все еще находится в упадке". Оба генерала также подчеркнули, что Великобритания играет ключевую роль в европейской обороне благодаря своему ядерному сдерживанию.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что британские беспилотники, доставленные в Украину, уничтожили российскую технику на 1 миллиард фунтов стерлингов (493 326 914 02,41 грн).

Читайте также: