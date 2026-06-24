- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 220
- Время на прочтение
- 3 мин
Британская армия должна быть готова ударить по России через 30 минут - генерал
Великобритания должна быть готова к быстрому военному ответу в случае российской агрессии. По словам командующего британской армией, последствия для агрессора должны наступить немедленно, если сдерживание не сработает.
Великобритания должна быть готова нанести ответный удар по России в течение 30 минут в случае агрессии.
Об этом заявил начальник Генерального штаба британской армии генерал сэр Роли Уокер, передает Express.
Выступая на ежегодной конференции по сухопутной войне в Лондоне, он подчеркнул, что военный ответ агрессору должен быть максимально быстрым — желательно еще до того, как вражеские силы покинут районы сосредоточения.
По словам генерала, британское вооружение, размещенное на восточном фланге НАТО, должно быть готово "нанести удар и действовать в течение 30 минут", если механизмы сдерживания не сработают.
"Если сдерживание не сработает, последствия, которые мы накладываем на агрессора, должны ощущаться немедленно и желательно до того, как он покинет место сбора", - заявил Уокер.
Он также сообщил о планах развернуть на восточном фланге НАТО гораздо больше дистанционно управляемых и автономных систем в течение следующего года. По его словам, это должно усилить оборонные возможности Североатлантического союза.
Британские военные уже находятся в Эстонии в рамках миссии НАТО по усиленному передовому присутствию.
Отдельно Уокер заявил, что Британия должна быть готова рисковать жизнями своих военных для защиты собственных интересов и союзников.
"Суровая правда заключается в том, что кровь - это самая твердая и ценная валюта, которую мы можем внести", - сказал генерал.
По его словам, готовность страны отправлять войска на передовую является основой ее международного влияния, авторитета и способности влиять на ход конфликтов и установление мира.
В то же время, заявление командующего прозвучало на фоне сообщений о возможной бюджетной нехватке в Министерстве обороны Британии. По данным СМИ, она может достигать 28 млрд фунтов стерлингов.
Несмотря на это, Уокер подчеркнул, что сухопутные войска остаются ключевым элементом сдерживания и безопасности. Он подчеркнул, что именно они способны захватывать и удерживать территорию после завершения активной фазы боевых действий.
"Только сухопутные войска могут захватить территорию, только сухопутные войска смогут удержать позиции", - заявил он.
Заявление британского генерала прозвучало на фоне усиления агрессивной риторики российских государственных медиа в отношении Великобритании. Это произошло после сообщений о том, что Лондон разработал для Украины три новых прототипа дальнобойных ракет.
По данным СМИ, эти системы способны уязвлять цели на расстоянии более 300 миль и уже проходили испытания на полигоне Минобороны Великобритании на Гебридских островах в Шотландии.
Британские чиновники, как сообщается, надеются передать Киеву первую партию новых ракетных комплексов в течение следующего года.
На этом фоне российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Британия является "участником этой войны" и пригрозила Лондону "ультиматумом" со стороны России.
Проблемы Британии с флотом и неготовность к войне с РФ
Напомним, весь флот британских ударных атомных подлодок класса «Астут» сейчас находится в порту из-за необходимости технического обслуживания и ремонта. По данным Daily Mail, ни одна из пяти лодок-охотников сейчас не годится к выходу в море.
Эта ситуация возникла в результате многолетней нехватки финансирования ремонта и закупки запчастей. Военные эксперты и эксуправляющие флот называют ситуацию критической и «очередным унижением» для страны. Простой подлодки делает британские интернет- и силовые кабели уязвимыми для российского саботажа.
Кроме того, без ударных лодок остаются беззащитными стратегические ракетоносцы класса «Вангард», обеспечивающие ядерное сдерживание. Проблемы с подлодками совпали по времени с очередной неисправностью британского авианосца стоимостью 3,5 млрд фунтов, который был вынужден встать на ремонт в Норвегии.
Также ранее сообщалось, что стратегические бомбардировщики РФ Ту-160 совершили длительный полет вблизи северных границ Великобритании. НАТО поднимало истребители F-35 для перехвата и сопровождения российских самолетов.