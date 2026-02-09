Британская армия тренируется воевать с Россией в искусственном городе, созданном по мотивам Украины (фото)

Copehill Down / © Daily Mail

Реклама

В Великобритании построили специальный тренировочный полигон, имитирующий разрушенный войной украинский город, где военные отрабатывают бои в условиях городской застройки на случай возможного конфликта с Россией.

Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет об объекте Минобороны Британии Copehill Down на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир – единственный в стране полигон, созданный для отработки боев в населенных пунктах. Там тренируются солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии – The Rifles.

Реклама

Во время учений военные штурмуют здания в разрушенном городе, зачищают помещения и отрабатывают бои на коротких дистанциях. По сценарию учений противник прячется в многоэтажках, подвалах и тоннелях — так же, как это происходит на фронте в Украине.

Copehill Down / © Daily Mail

Командир роты 5-го батальона полка The Rifles капитан Майк Линдгрен отмечает, что потенциальная война с Россией означала бы "бой солдат против солдат" с использованием подобной техники и уровня подготовки, но с другой тактикой.

По его словам, городские бои самые сложные: враг может находиться над тобой, под тобой или в соседних зданиях, а связь в таких условиях часто работает нестабильно. Солдаты готовятся к штурму помещений в темноте и бою на минимальной дистанции, что требует психологической устойчивости и готовности действовать под давлением.

Copehill Down / © Daily Mail

Полигон Copehill Down работает с 1987 года. Сначала он имитировал баварское германское село, однако впоследствии был существенно расширен: появились тоннели, внутренние дворики, надземные переходы и новые кварталы, приспособленные для тренировок в сложной городской среде.

Реклама

Обучение проходит перед отправкой новобранцев на полигоны НАТО в Германии, где они готовятся к возможным боевым действиям в Восточной Европе. Программа подготовки предусматривает интенсивные тренировки по ближнему бою, работу в условиях физического истощения и недостатка сна.

Ранее мы писали, что в Польше с 2026 года планируется создать резерв высокой готовности, который позволит быстро мобилизовать до 500 тысяч военных. В то же время часть резервистов будет проходить регулярные учения, а участие в программе будет добровольным и оплачиваемым.