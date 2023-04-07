Британская компания во время войны продала России электроники на $1,2 млрд — Financial Times

Британская компания Mykines Corporation, зарегистрированная в северном пригороде Лондона, организовала продажу электроники в Россию на сумму около 1,2 миллиарда долларов после полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года.

Об этом информирует издание Financial Times.

В сообщении указывается, что Mykines Corporation LLP указана в российских документах как отправляющая грузы, включая полупроводники, серверы, ноутбуки, компьютерные компоненты, телекоммуникационное сетевое оборудование и бытовую электронику. В записях перечислены бренды от Huawei и H3C к Intel, AMD, Apple и Samsung.

Согласно документам, по крайней мере 982 миллиона долларов товаров, указанных как отправленные Mykines, подлежат ограничениям на экспорт британскими компаниями или лицами в Россию.

Продажа этих товаров в Россию без разрешения властей Великобритании может означать нарушение ее санкций, даже несмотря на то, что поставляемые Mykines товары попали в Россию из других стран — преимущественно Китая.

"Эти выводы вызывают сомнения в эффективности попыток подавить способность России получить критические технологии, используемые военно-промышленным комплексом страны", — отмечает издание.

Большинство товаров получила московская компания Marsala. Отмечается, что компания может быть тесно связана с Merlion, крупным дистрибьютором техники и электроники в России.

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Один из контрагентов Marsala – компания Microcontract, у которой есть совместное предприятие с Инженерным центром Новгородского государственного университета. Этот центр был запущен в сотрудничестве с "Ростехом". Он проводит исследования, в том числе в области авиации и беспилотных летательных аппаратов.

"Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, по закону обязаны соблюдать режим санкций в отношении России. Мы очень серьезно относимся к потенциальным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы применяем торговые санкции в конкретных случаях", — заявил представитель правительства Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра компаний в попытках отмыть доходы от войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что представители правительства Соединенных Штатов и глав ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению санкций против алмазной индустрии России.

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