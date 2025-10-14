- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 1 мин
Британская контрразведка предупредила политиков об угрозе шпионажа со стороны РФ, Ирана и Китая
Наблюдается усиление шпионской активности России, Китая и Ирана.
Контрразведка Великобритании предупредила политиков о росте угрозы шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.
Как сообщает Bloomberg, британские спецслужбы предупредили, что иностранные агенты пытаются установить влияние среди чиновников и получить конфиденциальные данные.
В отчете отмечается, что эти государства стремятся ослабить британскую демократию, используя различные методы от хакерских атак и подставных знакомств до подкупа и фальшивых пожертвований.
Британская контрразведка призвала политиков быть внимательными к новым контактам, тщательно проверять источники финансирования и не доверять людям, пытающимся «втереться в доверие».
Отмечается, что это предупреждение последовало после двух громких инцидентов — дела лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, и скандала с политиком, получавшим деньги за пророссийские высказывания.
Ранее сообщалось, что офицера безопасности из Брюсселя обвиняют в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.
Мы ранее информировали, что правительство Великобритании объявило о введении санкций против 18 офицеров российского Главного разведывательного управления (ГРУ).