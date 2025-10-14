Британская контрразведка предупредила политиков об угрозе шпионажа со стороны РФ, Ирана и Китая

Флаг Великобритании / © Associated Press

Контрразведка Великобритании предупредила политиков о росте угрозы шпионажа со стороны России, Китая и Ирана.

Как сообщает Bloomberg, британские спецслужбы предупредили, что иностранные агенты пытаются установить влияние среди чиновников и получить конфиденциальные данные.

В отчете отмечается, что эти государства стремятся ослабить британскую демократию, используя различные методы от хакерских атак и подставных знакомств до подкупа и фальшивых пожертвований.

Британская контрразведка призвала политиков быть внимательными к новым контактам, тщательно проверять источники финансирования и не доверять людям, пытающимся «втереться в доверие».

Отмечается, что это предупреждение последовало после двух громких инцидентов — дела лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая, и скандала с политиком, получавшим деньги за пророссийские высказывания.

Ранее сообщалось, что офицера безопасности из Брюсселя обвиняют в шпионаже в пользу Китая и, вероятно, России.

Мы ранее информировали, что правительство Великобритании объявило о введении санкций против 18 офицеров российского Главного разведывательного управления (ГРУ).