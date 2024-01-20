Британская полиция создала подразделение для борьбы с угрозами со стороны некоторых стран: о ком идет речь

Британская полиция создала новое подразделение для противодействия угрозам, исходящим от Китая, России и Ирана. Там заявили, что очень озабочены рисками накануне национальных выборов, ожидаемых в этом году.

Об этом пишет Reuters.

По словам главы британской контртеррористической полиции Мэтта Джукса, сейчас вызовы, которые создают вражеские государства, сегодня больше, чем во времена холодной войны. Он подчеркивает, что речь идет о частях государственного аппарата Ирана, Китая и России.

В прошлом году Британия приняла закон о национальной безопасности, пытаясь усложнить странам шпионаж, кражу коммерческих тайн и вмешательство в политическую систему. Джукс сказал, что новое специализированное следственное подразделение будет использовать новые полномочия, предусмотренные законом.

"Мы будем самой открытой частью британского сообщества безопасности, активизируя свой ответ на эти враждебные действия государства", – сказал он.

Джукс также добавил, что:

объемы онлайн-дезинформации были больше, чем в любой предыдущий год выборов в Великобритании;

полиция также обеспокоена сговорами с целью убийства диссидентов или политических оппонентов из-за более чем 15 прямых угроз, связанных с иранским государственным аппаратом за последний год два года;

конфликт в Израиле и Секторе Газа является "моментом радикализации", который потенциально может подтолкнуть уязвимых людей к терроризму.

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