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Британская разведка: агрессор Россия почти наполовину увеличила военные расходы на 2023 год

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Британская разведка: агрессор Россия почти наполовину увеличила военные расходы на 2023 год

Фото: Associated Press

Выпуск долгов является ключевым механизмом поддержки расходов на оборону, значительно возросшим после вторжения в Украину.

Российская Федерация на 40% увеличила военные расходы на 2023 год. Задекларированные расходы на "национальную оборону" запланированы на уровне примерно 5 трлн рублей – это 84 млрд долларов.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что российское правительство пытается одалживать деньги, пока ситуация на рынке относительно благоприятная.

Разведчики отмечают, что 16 ноября 2022-го Россия провела крупнейшую в истории эмиссию долговых обязательств за один день, собрав 820 млрд рублей (13,6 млрд долларов). Это важно для России, поскольку выпуск долговых обязательств является ключевым механизмом для поддержки расходов на оборону, которые значительно увеличились после вторжения в Украину.

"Выпуск долговых обязательств обходится дорого в периоды неопределенности. Размер этого аукциона, скорее всего, указывает на то, что Министерство финансов России оценивает текущие условия как относительно благоприятные, но ожидает все более неопределенную налогово-бюджетную ситуацию в следующем году", — подчеркивают в Минобороны.

Напомним, ранее британское Минобороны сообщало, что массированные ракетные бомбардировки России истощают ее запасы крылатых ракет. Разрушение критической инфраструктуры Украины   явилось ключевым элементом стратегического подхода России к войне в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
327
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