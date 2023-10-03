Британская разведка назвала метод подавления Кремлем антивоенных настроений россиян

Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину.

Кремль успешно используют статус "иностранного агента" как инструмент манипулирования общественным мнением для поддержки антизападного и провоенного курса России.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, 26 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил о результатах опроса жителей России по отношению к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

По данным ВЦИОМ, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

"Россия расширила законодательство об иностранных агентах после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную касательно войны, которая отклоняется от официальной линии", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, следственный комитет России выдвинул заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Украины Кириллу Буданову.

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