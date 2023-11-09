Британская разведка объяснила, как атаки по ПВО повлияют на защиту РФ

Разведка заметила, что С-400 – это основные российские ЗРК большой дальности.
Россия во время атак Украины потеряла несколько российских зенитно-ракетных систем С-400, поэтому вынуждена перекидывать другие ЗРК из отдаленных частей страны, обойдя свои границы.
Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на разведку.
Там напомнили, что С-400 – это основные российские ЗРК большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 400 км.
"Размещение систем в стратегически важных местах, а также вдоль границ России, удаление систем почти наверняка ослабит позицию противовоздушной обороны России на ее периферии. Перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны еще больше продемонстрирует, как конфликт в Украине продолжает расширять вооруженные силы России и усложняет ее способность удерживать базовую оборону на своей огромной территории", — говорится в новом анализе британских разведчиков.
Напомним, Россия в первую неделю ноября потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки зенитных ракет большой дальности – это С-300 или С-400.
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