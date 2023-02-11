Британская разведка объяснила, почему Пригожин прекратил вербовать заключенных в "Вагнер"

Главарь российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин прекратил вербовать заключенных для войны в Украине
Пригожин заявил, что больше не будет вербовать наемников на войну против Украины. Вероятной причиной тому является конкуренция с Минобороны РФ.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Британская разведка отмечает, что данные российской Федеральной службы исполнения наказаний с декабря 2022 года уже показали снижение уровня вербовки заключенных. Новости о неудачах, массовых гибелях "вагнеровцев" и условиях на фронте сократили количество заключенных, которые согласны идти на войну.
"Ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, все более прямое соперничество между Минобороны России и "Вагнером". Регулярные российские вооруженные силы, вероятно, теперь также задействовали подавляющее большинство резервистов, призванных во время "частичной мобилизации", — говорят в британской разведке.
Отмечается, что сейчас российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать цели или проводить дальнейшую мобилизацию.
Напомним, Евгений Пригожин сообщил, что набор наемников в группировку из заключенных прекращен. Отвечая на вопрос журналистов, "повар Путина" отметил, что перед теми, кто сейчас находится в рядах "вагнеровцев", все обязательства выполняются.
В то же время в американском Институте изучения войны уверены, что Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах. В настоящее время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.
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