Британская разведка объяснила, почему Пригожин прекратил вербовать заключенных в "Вагнер"

Пригожин заявил, что больше не будет вербовать наемников на войну против Украины. Вероятной причиной тому является конкуренция с Минобороны РФ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка отмечает, что данные российской Федеральной службы исполнения наказаний с декабря 2022 года уже показали снижение уровня вербовки заключенных. Новости о неудачах, массовых гибелях "вагнеровцев" и условиях на фронте сократили количество заключенных, которые согласны идти на войну.

"Ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, все более прямое соперничество между Минобороны России и "Вагнером". Регулярные российские вооруженные силы, вероятно, теперь также задействовали подавляющее большинство резервистов, призванных во время "частичной мобилизации", — говорят в британской разведке.

Отмечается, что сейчас российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать цели или проводить дальнейшую мобилизацию.

Напомним, Евгений Пригожин сообщил, что набор наемников в группировку из заключенных прекращен. Отвечая на вопрос журналистов, "повар Путина" отметил, что перед теми, кто сейчас находится в рядах "вагнеровцев", все обязательства выполняются.

В то же время в американском Институте изучения войны уверены, что Пригожин продолжит вербовать заключенных для войны в российских тюрьмах. В настоящее время он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.

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