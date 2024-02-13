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Британская разведка объяснила, почему РФ не поможет повышение предельного возраста солдат

Британская разведка объяснила, почему РФ не поможет повышение предельного возраста солдат

Армия РФ / Фото: Associated Press

В частности, это вряд ли повлияет на боеспособность.

В России хотят повысить возраст военнослужащих, впрочем, вряд ли это поможет повысить боеспособность русской армии.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

В предложенном проекте предусматривается повышение предельного возраста военнослужащих-контрактников, в том числе тех, кто был принят на службу до июня 2023, до 65 лет, а для офицеров — до 70 лет.

"Это существенно повысит нынешний возрастной ценз в 51 год для неофицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта ", – говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, ссылаясь на открытые данные, средняя продолжительность жизни российских мужчин в довоенном 2021 составляла 64,2 года.

"Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках", – говорится в сообщении.

Ранее британские аналитики рассказывали, что у РФ в результате войны в Украине возникла проблема с нехваткой лекарств и медицинских работников.

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