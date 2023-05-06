Британская разведка объяснила, почему в России массово отменяют парады до 9 мая

В ряде российских регионов отменили парады до 9 мая из-за страха перед беспилотниками якобы с Украины.

В шести российских регионах, временно оккупированном Крыму и в 21 городе РФ, отменили парады до 9 мая. Кремль не будет проводить торжественное принятие, а Москва ограничится празднованием в меньших масштабах. Это связано с тем, что руководство России, вероятно, начинает все больше ощущать угрозу из-за "атаки" беспилотников.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии в Twitter.

Кроме того, в России отменили ход "Бессмертного полка", во время которого несут фотографии умерших ветеранов Второй мировой войны, а также Армейские международные игры, во время которых проводят так называемый "танковый биатлон".

"Время удара беспилотников по Кремлю за несколько дней до "Дня победы" свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысило чувство угрозы со стороны российского руководства в связи с мероприятиями, посвященными Дню победы", — говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что отмена мер до 9 мая, вероятно, может вызвать волну недовольства из-за войны в Украине.

Напомним, во время репетиции парада до 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге, в нарушение запрета, подняли беспилотник. Его, скорее всего, заглушили специальными средствами, которые готовят к параду.

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