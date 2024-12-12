Британская разведка показала рождественскую головоломку: попробуйте ее разгадать

Свои загадки британские разведчики размещают на открытках с 2015 года.

Главное управление правительственной связи, разведки, кибербезопасности и безопасности Великобритании (GCHQ) показало традиционную головоломку, которую предлагает разгадать.

Об этом пишет Associated Press.

Свои загадки британские разведчики размещают на открытках, которые присылают от имени директора GCHQ Энн Кист-Батлер. Это начали делать в 2015 году, но процесс уже стал ежегодной традицией.

Кист-Батлер надеется, что головоломка вдохновит молодежь изучать науку, технологии, инженерию и математику, а еще задуматься о карьере в сфере кибербезопасности и разведки. Кроме того, загадки также развенчивают мифы о работе разведки — например, что все шпионы работают исключительно в одиночестве, как это делал Джеймс Бонд.

Нынешняя загадка — это карта Великобритании, содержащая зашифрованные названия британских памятников. Чтобы найти ответ, придется использовать математические навыки, умение разгадывать шифры и нестандартное мышление. А если вы уже справились – попробуйте найти в головоломке дополнительные элементы (спойлер: их три).

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