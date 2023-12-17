Британская разведка: Россия сфальсифицирует псевдовыборы на оккупированных землях, чтобы Путин победил

Британская разведка рассказала, как Россия собирается проводить выборы президента РФ 15-17 марта 2024 года на оккупированных территориях Украины.

Центральная избирательная комиссия России объявила, что голосование на президентских выборах РФ в марте 2024 г. будет проводиться и в оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Об этом пишет британская разведка в своем обзоре 17 декабря.

"Как и в случае с региональными выборами почти наверняка, что голосование на президентских выборах в подконтрольных России регионах не будет ни свободным, ни честным", — говорят в Минобороны Британии.

Российские власти рассматривают достижение исключительно "правильных" результатов в этих регионах как приоритет, поскольку они хотят придать ощущение легитимности российскому вторжению.

"Российская администрация будет почти наверняка использовать методы, включая существенные фальсификации выборов и запугивание избирателей, чтобы обеспечить победу президента России Владимира Путина в регионах со значительным отрывом", — уверены в разведке Британии.

Напомним, президентские "выборы" в России продлятся целых три дня – 15-17 марта 2024 года. Российский диктатор Владимир Путин уже объявил о своем участии в президентских выборах. Заметим, что это будет его пятый срок.

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