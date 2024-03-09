Британская разведка: Удары украинских дронов вызвали проблемы в РФ с нефтепереработкой

Разведка Великобритании проанализировала, как атаки украинских беспилотников по объектам в РФ повлияли на нефтеперерабатывающую отрасль России.

Нефтеперерабатывающие мощности РФ временно сократились, вероятно, из-за многочисленных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по всей России.

Об этом сообщает Минобороны Британии в своем обзоре 9 марта.

Аналитики напомнили, что 1 марта 2024 г. РФ ввела шестимесячный запрет на экспорт бензина для стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса.

"Запрет экспорта снизит давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ", – говорится в обзоре.

Впрочем, разведка Британии отмечает, что ремонт скорее всего займет больше времени, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту в РФ некоторых необходимых компонентов.

"Российское правительство будет особенно чувствительно к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне президентских выборов 15-17 марта", — резюмирует Минобороны Британии.

Напомним, в ночь на 9 марта в российском городе Курск раздались взрывы. Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что силы ПВО РФ якобы сбили украинский беспилотник.

Местные телеграмм-каналы сообщили, что жители города слышали четыре взрыва. Кроме того, местные сообщили о взрывах и в городе Таганроге. Там также были якобы 5 взрывов.

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