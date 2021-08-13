Британская журналистка должна покинуть Россию: она поставила неудобный вопрос Лукашенко

Российские власти не продлили рабочую визу корреспонденту ВВС Саре Рейнсфорд.

Россия решила избавиться от журналистки британской телерадиовещательной корпорации ВВС Сары Рейнсфорд. Она должна покинуть страну до конца месяца, поскольку ей не продлили рабочую визу. Недавно корреспондент отличилась тем, что задала неудобный вопрос во время большой пресс-коференции белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Несколько дней назад во время пресс-конференции самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко корреспондентка ВВС Сара Рейнсфорд спросила, не считает ли он, что потерял легитимность после жестоких репрессий в стране.

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Ни сама Рейнсфорд, ни британская медийная корпорация ситуацию пока не комментируют. Между тем российские пропагандисты назвали это решение ответом на действия Британии, которая ранее отказала в аккредитации представителям телеканала "Раша Тудей" и интернет-издания "Спутник".

Сара Рейнсфорд — опытная журналистка, она работала раньше в Гаване, Стамбуле и Мадриде.

Новости мира: Россия не продлит визу британской журналистке из-за неудобного вопроса Лукашенко

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