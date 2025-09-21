- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Британские истребители начали патрулирование неба над Польшей
Истребители ВВС Великобритании впервые поднялись для патрулирования польского неба в рамках операции «Восточный страж».
Британские самолеты Typhoon провели первый патруль над территорией Польши в рамках миссии НАТО «Восточный страж».
Правительство Соединенного Королевства сообщило, что вечером 19 сентября истребители взлетели с базы RAF Coningsby в Линкольншире.
Полет поддерживал самолет-заправщик RAF Voyager. Задачей экипажей было обеспечение безопасности польского неба и противодействие возможным провокациям России, в частности, ее беспилотникам.
После успешного выполнения миссии оба истребителя вернулись в Великобританию на рассвете 20 сентября.
Первый боевой вылет произошел после того, как российские дроны беспардонно нарушили суверенное воздушное пространство Польши. Это стало величайшим случаем вторжения в небо НАТО со стороны диктатора Путина с момента его незаконного нападения на Украину», — заявили в британском правительстве.
По их словам, в течение прошлой недели Альянс также зафиксировал новые случаи пересечения границ НАТО российскими самолетами и дронами.
Ранее сообщалось, что российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над ее буровой платформой в Балтийском море.
Мы ранее информировали, что министр обороны Украины Денис Шмигаль анонсировал, что наше государство и Польша договорились создать общую рабочую группу беспилотных авиационных систем.