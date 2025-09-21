Британские истребители начали патрулирование неба над Польшей

Истребитель Typhoon / © raf.mod.uk

Британские самолеты Typhoon провели первый патруль над территорией Польши в рамках миссии НАТО «Восточный страж».

Правительство Соединенного Королевства сообщило, что вечером 19 сентября истребители взлетели с базы RAF Coningsby в Линкольншире.

Полет поддерживал самолет-заправщик RAF Voyager. Задачей экипажей было обеспечение безопасности польского неба и противодействие возможным провокациям России, в частности, ее беспилотникам.

После успешного выполнения миссии оба истребителя вернулись в Великобританию на рассвете 20 сентября.

Первый боевой вылет произошел после того, как российские дроны беспардонно нарушили суверенное воздушное пространство Польши. Это стало величайшим случаем вторжения в небо НАТО со стороны диктатора Путина с момента его незаконного нападения на Украину», — заявили в британском правительстве.

По их словам, в течение прошлой недели Альянс также зафиксировал новые случаи пересечения границ НАТО российскими самолетами и дронами.

Ранее сообщалось, что российские истребители нарушили зону безопасности Польши и пролетели над ее буровой платформой в Балтийском море.

Мы ранее информировали, что министр обороны Украины Денис Шмигаль анонсировал, что наше государство и Польша договорились создать общую рабочую группу беспилотных авиационных систем.