ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
64
Время на прочтение
2 мин

Британские истребители срочно перехватили российский самолет: что случилось

Российский военный самолет совершил опасные маневры вблизи британской авианосной группы.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Истребитель F-35

Истребитель F-35 / © Associated Press

Британские истребители F-35 перехватили российский патрульный самолет «Медведь-F», совершивший опасные маневры вблизи авианосца «Принц Уэльский» в Норвежском море.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Инцидент произошел при выполнении задач британской ударной группы авианосцев в рамках операции FIRECREST.

«Самолет пролетел чрезмерно близко к кораблю „Принц Уэльский“, сбросил несколько гидроакустических буев поблизости и не отвечал на международные безопасные частоты. Эта деятельность была опасной и непрофессиональной», — отметили в министерстве.

Британские F-35 поднялись на перехват российского самолета в Норвежском море / © Министерство обороны Великобритании

Британские F-35 поднялись на перехват российского самолета в Норвежском море / © Министерство обороны Великобритании

Также добавили, что для урегулирования ситуации с борта «Принца Уэльского» в воздух подняли два истребителя F-35. Они перехватили российский самолет и сопровождали его, пока он не покинул район проведения операции.

Российский самолет, перехвативший британский истребитель. / © Министерство обороны Великобритании

Российский самолет, перехвативший британский истребитель. / © Министерство обороны Великобритании

Ударная группа авианосцев Великобритании продолжает плановую работу совместно с союзниками по НАТО на Крайнем Севере для укрепления безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

Британский истребитель F-35 / © Министерство обороны Великобритании

Британский истребитель F-35 / © Министерство обороны Великобритании

Напомним, российская разведка полтора года следила за ядерными и военными базами в Британии, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне запускали дроны со своих гражданских судов так называемого теневого флота.

Ранее мы писали, что 14 июня британские военные перехватили у Ла-Манши танкер российского «теневого флота». Экс-премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эту операцию очередным ударом по финансированию войны Путина против Украины и поблагодарил военных за защиту безопасности страны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie