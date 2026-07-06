Британские истребители срочно перехватили российский самолет: что случилось

Истребитель F-35 / © Associated Press

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Британские истребители F-35 перехватили российский патрульный самолет «Медведь-F», совершивший опасные маневры вблизи авианосца «Принц Уэльский» в Норвежском море.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Инцидент произошел при выполнении задач британской ударной группы авианосцев в рамках операции FIRECREST.

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«Самолет пролетел чрезмерно близко к кораблю „Принц Уэльский“, сбросил несколько гидроакустических буев поблизости и не отвечал на международные безопасные частоты. Эта деятельность была опасной и непрофессиональной», — отметили в министерстве.

Британские F-35 поднялись на перехват российского самолета в Норвежском море / © Министерство обороны Великобритании

Также добавили, что для урегулирования ситуации с борта «Принца Уэльского» в воздух подняли два истребителя F-35. Они перехватили российский самолет и сопровождали его, пока он не покинул район проведения операции.

Российский самолет, перехвативший британский истребитель. / © Министерство обороны Великобритании

Ударная группа авианосцев Великобритании продолжает плановую работу совместно с союзниками по НАТО на Крайнем Севере для укрепления безопасности в Арктике и Северной Атлантике.

Британский истребитель F-35 / © Министерство обороны Великобритании

Напомним, российская разведка полтора года следила за ядерными и военными базами в Британии, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне запускали дроны со своих гражданских судов так называемого теневого флота.

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Ранее мы писали, что 14 июня британские военные перехватили у Ла-Манши танкер российского «теневого флота». Экс-премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эту операцию очередным ударом по финансированию войны Путина против Украины и поблагодарил военных за защиту безопасности страны.

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