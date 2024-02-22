Товары двойного назначения в РФ также снабжают другие страны Европы.

Британские компании с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину поставили россиянам оборудование и технику для военной промышленности на сотни миллионов фунтов, усиливая потенциал Кремля продолжать убийство украинцев.

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Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Журналисты рассказали, что Россия получает от британских компаний беспилотные летательные аппараты, оптические приборы, поставляемые через страны Кавказа продукцию тяжелого машиностроения.

Издание отмечает, что таким образом Великобритания помогает России снабжать военным оружием и продолжать войну против Украины.

Данные телеканала показывают, что с. В начале войны экспорт в РФ резко сократился, но в то же время значительно вырос в соседние страны, такие как Узбекистан или Грузия.

Журналисты рассказали, что экспорт продукции двойного назначения в Кыргызстан за это время вырос более чем на 1100%. Также объемы поставок значительно выросли в Армению.

Также в расследовании канала отмечается, что экспорт товаров двойного назначения в эти страны также срез из других стран Европы, в частности, Германии и Польши.

Напомним, ранее сообщалось, что США ввели санкции против торговой сети, поставлявшей Ирану американские технологии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия вдруг передумала блокировать 13 пакет санкций против РФ.

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