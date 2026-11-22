Британия обошла Украину в соревнованиях дронов

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Британские морские пехотинцы стали победителями международных соревнований операторов боевых беспилотников Drone Crucible, впервые состоявшихся в Германии. В финале они опередили команды из США, Германии, Латвии и Украины.

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба Королевского военно-морского флота Великобритании.

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В соревнованиях приняла участие команда из пяти военнослужащих 40-го подразделения Commando, дислоцированного в городе Тонтон. Трехдневный турнир прошел на учебном полигоне Графенвер в Баварии. Его организовала Национальная ассоциация дронов США для военных подразделений специального назначения.

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Участники выполняли задачи по выявлению и поражению отдаленных целей, разведке на близком расстоянии, атакам внутри зданий, а также ударам по транспортным средствам и военнослужащим. В общей сложности команды совершили около 400 вылетов беспилотников.

Организаторы отметили британскую команду за «выдающиеся результаты, профессионализм и преданность делу». Несмотря на то, что в отдельных дисциплинах побеждали разные участники, именно британские военные получили первое место по совокупности результатов.

Какие задачи выполняли операторы дронов

Первым испытанием стало обнаружение цели на расстоянии более двух километров. Военные должны были подтвердить ее идентификацию с помощью разведывательного беспилотника, нанести удар, а затем оценить нанесенные повреждения.

Следующее задание предполагало разведку и зачистку зданий. Операторы должны были направлять дроны внутрь двухэтажных построек и проводить их через узкие проходы и помещения.

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В финальном испытании команды должны были скоординировать удары тремя беспилотниками по одной цели, последовательно направляя их на объект. Также участники отрабатывали зачистку городской территории и согласование атаки.

Майор Уильям Догерти, командир роты информационной войны 40-го подразделения Commando, отметил, что больше всего его поразила скорость адаптации британских военных.

«Больше всего меня поразило то, как быстро команда роты информационной войны 40-го подразделения Commando адаптировалась. Имея минимум времени на совместную подготовку, морские пехотинцы с разной специализацией быстро учились и продемонстрировали исключительные результаты в соревновании с опытными операторами подразделений специального назначения», — сказал он.

По словам Догерти, рота информационной войны объединяет специалистов по сенсорным системам, связи и средствам поражения, чтобы решать боевые задачи. Поэтому появление новых возможностей, в частности ударных FPV-дронов, позволяет более эффективно интегрировать беспилотники в военные операции.

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Опыт войны в Украине

В Королевской морской пехоте отметили, что соревнования должны помочь союзникам улучшать боевые навыки операторов беспилотников, обмениваться опытом и развивать общие подходы к применению дронов.

Победа британской команды также стала частью более широкой работы по созданию эффективной системы использования ударных FPV-беспилотников.

Отдельно британские военные разрабатывают способы быстрого обучения неопытных операторов запускать беспилотники для логистических задач так, чтобы противник не успевал их обнаружить.

В частности, подразделение Malloy Flight эскадрильи Delta 48-го подразделения поддержки Commando отрабатывает процедуры, позволяющие новой команде подготовить и запустить беспилотник за три минуты днем и пять минут ночью.

Для этого военные провели пятидневные учения на полигоне Спейдедам в графстве Камбрия. Они отрабатывали тактику применения квадрокоптера Malloy, способного переносить груз массой до 63 кг.

Главная цель таких тренировок — сократить время подготовки к запуску, чтобы повысить выживаемость операторов и не позволить противнику обнаружить беспилотник с помощью электромагнитных средств или других систем наблюдения.

В британском флоте прямо указывают на опыт войны в Украине как один из примеров быстрой эволюции беспилотных технологий, за которыми союзникам необходимо успевать.

Тем временем русские реактивные дроны получили нового врага. В Швеции показали неожиданную разработку. Шведские инженеры представили систему, которая может самостоятельно атаковать скоростные воздушные цели и даже повторять атаку после промаха.

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