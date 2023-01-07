Британские разведчики обнаружили в правительственном автомобиле китайское устройство слежения — СМИ

Сотрудники разведки Великобритании обнаружили по меньшей мере одно устройство слежки китайского производства во время плановой проверки автомобилей правительственных и дипломатических ведомств.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание inews.co.uk.

"По крайней мере, одна SIM-карта, способная передавать данные о местонахождении, была обнаружена во время проверки правительственных и дипломатических автомобилей", — говорится в сообщении.

Один из источников сообщил, что SIM-карту обнаружили после того, как автомобили были "хирургическим путем разобраны до последнего винтика" сотрудниками спецслужб.

Такие карты способны отслеживать перемещение транспортных средств и отправлять данные обратно государственным поставщикам в Китае. Причем использоваться SIM-карта могла в течение месяцев и даже лет без ведома пассажиров.

SMI-карты встраиваются в электронные блоки управления, отвечающие за бесперебойную работу автомобильного двигателя – их производят преимущественно в Китае и поставляют производителям авто в виде запечатанных блоков. Из-за различных гарантийных и коммерческих соглашений автопроизводители могут не знать, что устанавливают в транспортное средство шпионское устройство.

По мнению разведывательных источников, обнаруженное устройство свидетельствует о более широком подходе Китая к прослушиванию западных чиновников и дипломатов.

Посольство Китая в Великобритании отвергло утверждение о слежке за британскими чиновниками как "безосновательные".

"Мы решительно выступаем против политических манипуляций относительно нормального экономического и торгового сотрудничества или любой клеветы на китайские предприятия", – говорится в комментарии дипломатического учреждения, предоставленном inews.co.uk.

Бывший старший офицер британской разведки сказал, что потенциальная угроза "огромная", поскольку иностранные разведывательные службы стремятся использовать "черные ходы" с помощью китайских технологий.

"Могут ли китайцы отслеживать наших политиков, если захотят? Да. Могут ли россияне отслеживать наших политиков, если захотят? Да. Могут ли они слушать, что делают в машинах? Если они отслеживают их и хотят это сделать, то, конечно, могут", – отметил он.

Напомним, в Германии разведчика подозревают в шпионаже для России – мог передать тайную информацию.

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