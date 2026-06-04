Британские танки уже у границы РФ: НАТО отрабатывает сценарий большой войны

Challenger 2 / © commons.wikimedia.org

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Британская армия разместила основные боевые танки Challenger 2 для учений НАТО в эстонском уезде Виру, расположенном непосредственно у границы с Россией.

Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Танки находятся в распоряжении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и вовлечены в учения НАТО Spring Storm. Маневры моделируют сценарий масштабного конфликта с российскими войсками.

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Размещение британских танков является частью более широкого усиления наземного присутствия НАТО на восточном фланге Североатлантического союза.

Уезд Виру считается одним из чувствительных оперативных районов НАТО. В случае полномасштабного конфликта между Альянсом и Россией эта территория может иметь важное значение из-за близости к российской границе и транспортных маршрутов, соединяющих Эстонию с Латвией и более широким Балтийским регионом.

Эти пути могут быть критически важными для опрокидывания подкреплений союзников. Кроме того, район расположен недалеко от российского Пскова, где размещены важные военные объекты РФ.

На фоне войны России против Украины Великобритания остается одним из ключевых партнеров Киева. Лондон передавал Украине вооружение, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow, а также обучал украинских военных.

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Ранее сообщалось, что ряд союзников планируют усилить противовоздушную оборону на восточном фланге НАТО после падения российского беспилотника на жилой дом в румынском городе Галац.

Дополнительное усиление может включать в себя новые ресурсы от стран-союзников. Речь идет, в частности, о самолетах, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, а также о расширении радарного покрытия для обнаружения летящих на низкой высоте беспилотников.

Также напомним, что после инцидента с российским беспилотником в румынском городе Галац Италия решила ускорить отправку военного контингента в Румынию, чтобы усилить подготовку к противодействию угрозам со стороны Москвы.

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