Британские ученые заявили, что риск госпитализации с "Омикроном" на 40% ниже, чем с "Дельтой"

Британские ученые заявили, что риск госпитализации с "Омикроном" на 40% ниже, чем с "Дельтой"

К тому же пациенты с "Омикроном" на 20-25% реже обращаются в больницы.

Пациенты с новым штаммом COVID-19 "Омикрон" имеют на 40% более низкий риск госпитализации, чем больные "Дельтой".

Об этом свидетельствуют данные группы моделирование вспышек под руководством профессора Нила Фергюсона из Имперского колледжа Лондона, пишет The Guardian.

Отмечается, что исследователи проанализировали данные о госпитализации и вакцинации среди всех случаев коронавируса, подтвержденных в Англии в период с 1 по 14 декабря, в том числе 56 тысяч случаев "Омикрона" и 269 тысяч случаев "Дельты".

Оказалось, что зараженные "Омикроном" в среднем на 20-25% меньше обращались в больницы, чем инфицированные "Дельтой", а также на 40-45% реже нуждались в госпитализации на сутки и более.

В то же время для небольшого процента людей, ранее не болевших COVID-19 и не вакцинированных, риск госпитализации был примерно на 11% ниже в случае заражения "Омикроном", если сравнивать с больными "Дельтой".

Фергюсон отметил, что несмотря на результаты исследования, "высокая передача "Омикрона" сохраняет вероятность того, что медицинские услуги столкнутся с ростом спроса, если количество случаев "Омикрона" продолжить расти такими же темпами, как в последние недели".

Штамм "Омикрон" уже через несколько недель будет доминировать в Европе | Новости мира

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.