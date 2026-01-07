- Дата публикации
Британские войска в Украине: Стармер сообщил, кто и когда примет решение
Количество войск, которые будут разворачиваться в Украине, будет определено в соответствии с военными планами Великобритании, которые сейчас разрабатываются.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что любое развертывание британских войск в Украине потребует одобрения парламента.
Об этом сообщает Reuters.
Обращаясь к парламенту, британский премьер отметил, что будет информировать о развитии ситуации Палату представителей и вынесет вопрос развертывания войск на голосование.
Он добавил, что количество войск будет определено в соответствии с военными планами Великобритании, которые сейчас разрабатываются.
Стармер также сказал, что дважды в течение Рождества разговаривал с президентом США Дональдом Трампом относительно гарантий безопасности для Украины и заверил законодателей, что «нет ни одного вопроса о действиях по этому вопросу без полного обсуждения с американцами».
Заявление британского премьер-министра прозвучало через день после того, как Соединенные Штаты поддержали широкую коалицию союзников Украины, в которую входит Великобритания, пообещав предоставить гарантии безопасности для поддержки страны, если Россия снова нападет.
Напомним, 6 января президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине после окончания войны.
Многонациональные силы, которые будут развернуты после прекращения огня, обеспечат меры безопасности в воздухе, на море и на суше для Украины.
США будут участвовать в этих силах, включая такие американские возможности, как разведка и логистика. Также Штаты обязуются поддерживать силы в случае нападения со стороны России.