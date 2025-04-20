Британский аналитик предупредил Германию о возможной войне с Россией до 2027 года

Армия германии. / © Associated Press

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Старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Эд Арнольд заявил, что Германии следует ускорить перевооружение, поскольку военное противостояние между НАТО и Россией может вспыхнуть уже к 2027 году.

Об этом пишет издание DW.

По оценке эксперта конфликт может начаться уже через 2–3 года, и его потенциальным эпицентром станет Сувалкский коридор (территория между Польшей и Литвой). Однако боевые действия могут возникнуть и в других регионах.

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Арнольд настаивает на том, что Берлин должен ускорить модернизацию бундесвера, сосредоточившись на танках Leopard 2 A8, крылатых ракетах TAURUS, бронемашинах Boxer, зенитных системах IRIS-T и установках Gepard.

Также увеличить производство оружия для снабжения не только собственных войск, но и европейских союзников. Просмотреть сделки на закупку американских F-35 и Patriot, учитывая политические изменения в США.

Эксперт подчеркнул, что современная война не требует обязательно новейших технологий.

"Украина доказала, что не обязательно иметь лучшее - достаточно быть немного сильнее противника", - заявил Арнольд.

Он также отметил ключевую роль дронов, которые сейчас используются на всех уровнях ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Литва приступила к масштабной модернизации транспортной инфраструктуры возле Сувалкского коридора — стратегически уязвимого маршрута между Беларусью и Калининградской областью России.