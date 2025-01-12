Британский эксминистр обороны арестован по подозрению в сексуальных преступлениях против детей

В сети появились видео ареста, сделанные самопровозглашенными охотниками за педофилами, транслировавшими операцию в прямом эфире.

66-летний эксдепутат Лейбористской партии Айвор Каплин был арестован по подозрению в сексуальной переписке с несовершеннолетними и другими преступлениями, связанными с детьми.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Полиция подтвердила факт ареста и заявила, что расследование продолжается. В сети появились видео ареста, сделанные самопровозглашенными охотниками за педофилами, транслировавшими операцию в прямом эфире. Видео уже собрало более 36 тысяч просмотров и вызвало значительный резонанс в обществе.

Айвор Каплин, который был членом парламента с 1997 по 2005 год, в 2001 году занимал должности младшего министра обороны и министра по делам ветеранов в Министерстве обороны Великобритании. В прошлом году его исключили из Лейбористской партии, но он отрицает все обвинения.

Пока идет расследование, бывший министр отказывается комментировать ситуацию, а его адвокаты настаивают на его невиновности.

Напомним, известный киевский фотохудожник проведет следующие 12 лет и 10 месяцев за решеткой после того, как суд признал его виновным в совершении многочисленных сексуальных преступлений в отношении малолетних и несовершеннолетних девушек.