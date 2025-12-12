ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
596
Время на прочтение
1 мин

Британский флот три дня преследовал субмарину России

Операция произошла на фоне роста активности российских субмарин вблизи британских вод.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Подлодка Российской Федерации

Подлодка Российской Федерации / © Associated Press

Королевский военно-морской флот Великобритании три дня отслеживал российскую подлодку в проливе Ла-Манш.

Об этом сообщает Le Figaro.

Для слежки за подлодкой класса Kilo Krasnodar, известной своей малозаметностью, британцы привлекли корабль снабжения с бортовым вертолетом. Помимо субмарины флот сопровождал российский буксир Altay.

Российские корабли вошли в Ла-Манш через Северное море и пролив Па-де-Кале. В Королевском флоте заявили, что были готовы начать противолодочную операцию, если бы Krasnodar погрузился под воду. Однако все время он оставался на поверхности, невзирая на неблагоприятные погодные условия.

Отметим, что в начале декабря Великобритания и Норвегия подписали соглашение о совместном патрулировании Атлантики фрегатами для выявления российских субмарин.

Такие шаги подчеркивают растущую активность в подводном пространстве вокруг Европы и укрепление кооперации между союзниками для противодействия потенциальным угрозам из моря.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Хили выступил с прямым и недвусмысленным предупреждением Владимиру Путину на фоне роста активности российских субмарин до уровня «холодной войны».

Дата публикации
Количество просмотров
596
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie