- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 319
- Время на прочтение
- 2 мин
Британский генерал объяснил, почему следует бояться российской армии
Генерал Элвисс утверждает, что НАТО пока не сможет противостоять российскому вторжению.
Один из главнокомандующих армии Великобритании заявил, что российская армия сейчас является «грозным врагом» и «значительно более смертоносной», чем когда Путин вторгся в Украину.
Об этом пишет Daily Mail.
Руководитель штаб-квартиры Объединенного корпуса быстрого реагирования (ARRC) в Великобритании генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что британская общественность не осознает масштаба угрозы, которую представляет Путин, так же, как этого не осознают соседи России, хотя она «непосредственная».
«Владимир Путин всегда стремился к Киеву. Он говорил это. Он вторгся. Он говорил то же самое о других местах. Мы должны быть военными, которые планируют худшие сценарии», — заявил британский генерал.
Генерал Элвисс утверждает, что НАТО пока не сможет противостоять российскому вторжению, хотя, по его словам, Россия еще не в состоянии его осуществить.
При этом он добавил, что войска России быстро обучаются на войне, ведущейся в Украине, а четырехлетняя война «промышленного уровня» «закалила в боях и испытала на прочность» силы Путина.
Британский генерал отметил, что такие страны, как Швеция, Финляндия и Эстония, вполне осознают, что это для них означает, ведь «чем дальше на север и восток Европы продвигаешься, тем больше общество осознает опасность, которую представляет Путин».
При этом он подчеркнул, что страны НАТО не могут себе позволить проиграть в «гонке за переориентацию», когда закончится война в Украине, и должны быть готовы.
Майк Элвисс также отметил, что искусственный интеллект и технологии сейчас имеют решающее значение в оборонительной битве для победы в войне против любого противника.
Напомним, недавно британские военные смоделировали сценарий войны в случае нападения России на НАТО, используя искусственный интеллект и новую систему боевой сети под названием ASGARD.