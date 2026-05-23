Британский генерал объяснил, почему следует бояться российской армии

Один из главнокомандующих армии Великобритании заявил, что российская армия сейчас является «грозным врагом» и «значительно более смертоносной», чем когда Путин вторгся в Украину.

Об этом пишет Daily Mail.

Руководитель штаб-квартиры Объединенного корпуса быстрого реагирования (ARRC) в Великобритании генерал-лейтенант Майк Элвисс заявил, что британская общественность не осознает масштаба угрозы, которую представляет Путин, так же, как этого не осознают соседи России, хотя она «непосредственная».

«Владимир Путин всегда стремился к Киеву. Он говорил это. Он вторгся. Он говорил то же самое о других местах. Мы должны быть военными, которые планируют худшие сценарии», — заявил британский генерал.

Генерал Элвисс утверждает, что НАТО пока не сможет противостоять российскому вторжению, хотя, по его словам, Россия еще не в состоянии его осуществить.

При этом он добавил, что войска России быстро обучаются на войне, ведущейся в Украине, а четырехлетняя война «промышленного уровня» «закалила в боях и испытала на прочность» силы Путина.

Британский генерал отметил, что такие страны, как Швеция, Финляндия и Эстония, вполне осознают, что это для них означает, ведь «чем дальше на север и восток Европы продвигаешься, тем больше общество осознает опасность, которую представляет Путин».

При этом он подчеркнул, что страны НАТО не могут себе позволить проиграть в «гонке за переориентацию», когда закончится война в Украине, и должны быть готовы.

Майк Элвисс также отметил, что искусственный интеллект и технологии сейчас имеют решающее значение в оборонительной битве для победы в войне против любого противника.

Напомним, недавно британские военные смоделировали сценарий войны в случае нападения России на НАТО, используя искусственный интеллект и новую систему боевой сети под названием ASGARD.

