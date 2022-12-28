Британский генерал заявил, что Запад должен готовиться к сдерживанию России: доверие было окончательно утрачено

Бывший руководитель Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат считает, что даже после окончания войны в Украине Запад должен готовиться к сдерживанию агрессора России. Ведь доверие к Москве было окончательно утрачено.

Такое мнение он высказал газете The Telegraph.

По его словам, Запад будет вынужден увеличивать военные расходы, а также укреплять границу с государством-агрессором. Генерал убежден, что странам придется единым фронтом противостоять любым экспансионистским намерениям Российской Федерации.

"Когда Запад снова сможет доверять России? Когда будут отменены санкции? Как европейские страны добьются того, чтобы больше никогда не позволить себе впасть в такую торговую взаимосвязанность с Россией и энергетическую зависимость от нее? Вот неудобные вопросы, ответы на которые должны напряженно искать НАТО, США и европейские лидеры", — заметил британский генерал.

Более того, Даннат отмечает, что открытым остается вопрос: изменится ли отношение Кремля к Западу после того, как РФ будет вынуждена вывести войска из Украины, в том числе и Крыма.

Вместе с тем эксруководитель Генштаба Британии заметил, что опыт показывает, что Москву нужно сдерживать, а также подталкивать к тому, чтобы она согласилась занять свое место в мире.

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