Британский истребитель упал в Средиземное море: причины авиакатастрофы неизвестны

Пилот перед падением самолета в воду успел катапультироваться.

В среду, 17 ноября, британский самолет F35 с флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth упал в Средиземное море во время планового учебного полета.

Об этом сообщила пресс-служба британского Министерства обороны в Twitter.

Пилот истребителя успел катапультироваться перед падением самолета, его спасли и благополучно вернули на корабль.

"Начато расследование, поэтому было бы неуместно давать дополнительные комментарии", — говорится в сообщении.

Как сообщают британские СМИ, считается, что враждебных действий в отношении британского истребителя не было. Расследование, вероятно, будет сосредоточено на потенциальной технической или человеческой ошибке.

В общей сложности на борту авианосца HMS Queen Elizabeth находится восемь британских самолетов F35, а также 10 американских F35. Стоимость одного такого упавшего в море истребителя примерно 100 миллионов фунтов стерлингов (более 130 млн долларов).

Напомним, ранее грузовой самолет Ан-12, принадлежавший белорусской авиакомпании "Гродно", потерпел крушение, совершая посадку в российском городе Иркутске.

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