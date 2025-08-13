Британский министр Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс попались на браконьерстве

Лемми и Вэнс на рыбалке / © Associated Press

На прошлой неделе во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию министр иностранных дел Дэвид Лемми пригласил его на рыбалку без необходимой лицензии.

Об этом сообщает The Guardian.

Британский министр принимал Вэнса и его семью в Чивнинг-Хаус в Кенте, где они рыбачили на частном озере поместья. В Англии и Уэльсе рыбаки в возрасте от 13 лет должны иметь лицензию на рыбалку, чтобы ловить пресноводные виды, такие как карп.

Впоследствии Вэнс похвастался, что Лемми ничего не поймал, но «все мои дети поймали».

В британском МИД заявили, что из-за «административного недосмотра» лицензии не были получены вовремя.

Лемми приобрел разрешительные документы, как только его уведомили, и письменно заявил о своей неправомерной деятельности в Агентство по охране окружающей среды.

«Он также поблагодарил их за их работу по защите рыбных ресурсов Великобритании», — сказал представитель министерства.

Агентство подтвердило, что лицензии с тех пор были приобретены, и вся рыба, выловленная во время визита, была выпущена обратно в воду.

Рыбалка была частью более широкого тура Вэнса по Великобритании, который отдыхал в Котсуолдсе с женой Ушей и тремя детьми.

Во время визита вице-президент США совмещал семейный отдых с политическими встречами.

Напомним, 9 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и секретарь СНБО Рустем Умеров провели в Лондоне важные встречи с европейскими советниками по безопасности, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Переговоры касались предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным относительно прекращения войны в Украине.