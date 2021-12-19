Британский министр, ответственный за Brexit, подал в отставку

Такое решение министр объяснил разногласиями с премьером страны Джонсоном.

Министр кабинета в Великобритании лорд Дэвид Фрост, являющийся ключевым лицом во время переговоров по Brexit, подал в отставку 19 декабря.

Об этом сообщает издание BBC.

В письме, адресованном премьер-министру Британии Борису Джонсону, отмечает, причиной своей отставки чиновник назвал разногласия с ним. В частности, он "опасается из-за нынешнего направления движения" в государстве и выразил надежду, что премьер "не соблазнится" на принятие "принудительных мер" в борьбе с COVID-19.

Заместитель лидера лейбористов Анджела Рейнер сказала, что отставка Дэвида Фросата говорит о том, что в правительстве "полный хаос и что страну ждет несколько неопределенных недель".

Следует отметить, что в начале этой недели Джонсон столкнулся с крупнейшим за время своего премьерства восстанием депутатов-тори из-за мер по ограничению распространения нового варианта Omicron.

Напомним, в Англии в субботу, 18 декабря, количество связанных с новым штаммом COVID-19 "Омикрон" смертей выросло до семи. Отмечается, что количество госпитализаций среди пациентов с новым вариантом коронавируса в стране увеличилось с 65 до 85.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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