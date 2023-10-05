Британский посол сделал заявление о переговорах с РФ и условиях мира

Переговоры с Россией о мире – это вопрос для Украины. Британия поддерживает план мира украинского президента Владимира Зеленского, потому что это основано на базовых принципах Хартии ООН.

Об этом во время телемарафона сказал посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

"Во-первых, это вопрос для Украины – переговоры о мире. Но мы поддерживаем план мира президента Зеленского, потому что это основывается на базовых принципах Хартии ООН. Я имею в виду территориальную целостность и суверенитет независимых государств. И это очень важно сейчас, что мы можем отстоять эти главные принципы", – сказал Гаррис.

Британский посол также высказался о победе украинского народа в войне с РФ. По его словам, это важно, а на будущее западные партнеры должны защитить Украину и Европу и сдержать агрессию России, что должно быть целью для гарантий мировой безопасности.

"Я думаю, что первый урок, который мы можем сделать, это то, что Россия не уважает международное право. И сейчас это очень важно, что мы можем защитить такие принципы международного мира и безопасности. Поэтому еще это важно и для безопасности всего мира", – заявил Гаррис.

Важно, чтобы Украина победила, добавил он.

"Но также на будущее мы должны защитить Украину и Европу. Нам нужно сдерживать агрессию России и это должно быть целью гарантий безопасности", — заявил посол Гаррис.

Напомним, ранее глава Министерства обороныВеликобритании Грант Шеппс сообщил о военных инструкторах, которых могут доставить в Украину для расширения программы подготовки украинских военных.

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