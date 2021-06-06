Британский премьер призовет лидеров G7 вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года

Джонсон хочет привить COVID-вакцинами всех людей на планете к концу 2022 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" (G7) помочь вакцинировать от COVID-19 весь мир до конца 2022 года.

Об этом глава британского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

"На саммите G7 на следующей неделе я попрошу своих коллег-лидеров помочь вакцинировать мир к концу следующего года. Мы обязаны делать все возможное, чтобы победить COVID во всем мире", — отметил премьер.

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Как сообщалось, очный саммит "Большой семерки" состоится в период с 11 по 13 июня в курортном селе Карбис-Бэй графства Корнуолл на юго-западе Англии.

Напомним, что в "Большую семерку" входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания и Япония. В этом году на саммит также пригласили Австралию, Индию и Южную Корею.

Лидеры стран обсудят, в частности, пути выхода мировой экономики из вызванного пандемией коронавируса кризиса, климатические изменения и списание долгов беднейших стран.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили о недостатке вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой провала.

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