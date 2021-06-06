Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Британский премьер призовет лидеров G7 вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года

Британский премьер призовет лидеров G7 вакцинировать мир от коронавируса до конца 2022 года

Associated Press

Джонсон хочет привить COVID-вакцинами всех людей на планете к концу 2022 года.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет лидеров стран "Большой семерки" (G7) помочь вакцинировать от COVID-19 весь мир до конца 2022 года.

Об этом глава британского правительства сообщил на своей странице в Twitter.

"На саммите G7 на следующей неделе я попрошу своих коллег-лидеров помочь вакцинировать мир к концу следующего года. Мы обязаны делать все возможное, чтобы победить COVID во всем мире", — отметил премьер.

Как сообщалось, очный саммит "Большой семерки" состоится в период с 11 по 13 июня в курортном селе Карбис-Бэй графства Корнуолл на юго-западе Англии.

Напомним, что в "Большую семерку" входят США, Германия, Франция, Италия, Канада, Великобритания и Япония. В этом году на саммит также пригласили Австралию, Индию и Южную Корею.

Лидеры стран обсудят, в частности, пути выхода мировой экономики из вызванного пандемией коронавируса кризиса, климатические изменения и списание долгов беднейших стран.

Между тем во Всемирной организации здравоохранения заявили о недостатке вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой провала.

Новости мира: COVAX оказалась под угрозой - вакцины от коронавируса не хватает

Новости мира: COVAX оказалась под угрозой - вакцины от коронавируса не хватает