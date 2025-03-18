Перед важным разговором Трампа с Путиным Стармер разговаривал с президентом США и заявил, что Украина должна занимать "самую сильную позицию".

В преддверии разговора Дональда Трампа с диктатором Путиным британский премьер Кир Стармер провел разговор с американским президентом.

Об этом сообщает Sky News.

Стороны обсуждали войну в Украине и желание Трампа положить ей конец перед его разговором с Владимиром Путиным.

Стармер сказал Трампу, что Украина должна быть в "сильнейшей позиции", чтобы обеспечить "справедливый и крепкий мир". Он проинформировал Трампа о встречах "коалиции желающих", где ожидается, что более 30 стран будут вовлечены в поддержку Украины.

Разговор состоялся в тот момент, когда Владимир Зеленский призвал союзников Украины усилить давление на Путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня.

Ранее пропагандистские росСМИ со ссылкой на спикера диктатора Дмитрия Пескова сообщили, что разговор Путина и Трампа ожидается сегодня с 16 до 18 часов по московскому времени (15-17 по Киеву).

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