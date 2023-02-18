Британский премьер сделал громкие заявления на Мюнхенской конференции: говорил об ударах по Крыму и истребителях

Риши Сунак призвал не терять время с военной поддержкой Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности призвал партнеров удвоить помощь для Украине.

Об этом сообщает Sky News.

“Мы должны продемонстрировать, что будем оставаться на их стороне [Украины] и способны помогать им защищать свою страну. Когда Путин начал эту войну, он считал, что наша решительность пошатнется. Даже сейчас он делает ставку на то, что у нас сдадут нервы", – говорил он в своем выступлении.

По его словам, в 2023 году Великобритания достигнет или превысит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, которые она инвестировала в Украину в прошлом году.

Кроме того, британская военная помощь впервые будет включать оружие большей дальности, которое позволит наносить удары по оккупированному Россией Крыму. Он утверждает, что Украина имеет право защищаться.

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"Совершить контрнаступление, которое оттеснит Россию за пределы собственной страны [Украины]: я считаю, что это вполне разумно, и мы должны полностью поддерживать Украину в этой амбиции и желать успеха этой амбиции", — заявил британский премьер.

Комментируя возможность предоставления Украине истребителей, Риши Сунак отметил, что есть проблемы в обеспечении конкретными типами самолетов.

"Но если другие страны смогут немедленно предоставить самолеты, Великобритания с радостью поддержит их в этом", — заверил он.

Британский премьер также призвал не терять время с военной поддержкой Украины.

"Для всех, кто говорит, что мы хотим, чтобы Украина победила, а Россия потерпела поражение, если вы верите в это, то вы должны действовать сейчас", — подчеркнул он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Украине следует передать современные истребители, чтобы помочь Силам обороны отразить российскую агрессию. Но поскольку это требует времени для обучения украинских пилотов, они могут получить от Польши хорошо знакомые им советские МиГ-29.

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