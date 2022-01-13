Британский принц Эндрю лишился воинских званий и титула "королевское высочество"

Такие радикальные меры королевской семьи обусловлены судебным процессом по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего.

Второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, герцог Йоркский Эндрю вынужден был отказаться от королевских обязанностей по патронажу над рядом общественных организаций и лишился всех воинских званий на фоне выдвинутых против него в США обвинений в изнасиловании.

Об этом сообщили в четверг, 13 января, в Букингемском дворце.

В официальном заявлении говорится, что все воинские звания и королевский патронаж герцога Йоркского возвращены королеве.

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

Источники агентства Reuters также добавили, что 61-летний принц также лишается права называться "Его королевское высочество". Его общественные обязанности как члена королевской семьи будут перераспределены между другими представителями династии Виндзоров.

Такие радикальные меры к члену королевской семьи были применены на фоне судебного процесса в США, где рассматривается гражданский иск против принца от американки Вирджинии Джуффре. Она обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет.

Насилие, якобы, совершалось по принуждению американского финансиста Джеффри Эпштейна, который был товарищем принца Эндрю. Теперь Джуфре требует компенсации за физический и моральный ущерб.

Упомянутый американец Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему обвинили в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Уголовное преследование было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Герцог Йоркский утверждает, что он никогда не встречался с Джуфре, а фотография, на которой они были сняты вместе в компании подруги Джеффри Эпштейна британки Гилейн Максвелл, является подделкой. Свою правоту на суде он будет доказывать без поддержки королевской семьи.

"Герцог Йоркский в дальнейшем не будет выполнять никакие государственные обязанности и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", — заявили в Букингемском дворце.

Напомним, ранее адвокаты принца Эндрю заявили, что иск американки Вирджинии Джуффре, обвинившей Эндрю в изнасиловании, должен быть отклонен, потому что она живет не в США, а в Австралии и не имеет права подавать иск в американский суд.

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