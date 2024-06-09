Ветерана отговорили от такой идеи.

Британский ветеран Второй мировой войны, 99-летний Алек Пенстоун, плававший в арктических конвоях в северные порты СССР, пытался отправить свою медаль "За храбрость" обратно в Москву.

Он принял такое решение после широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет The telegraph.

Пенстон служил на борту авианосца HMS Campania, и за свою службу получил российскую медаль Ушакова "За храбрость", которую даже подписал российский диктатор Владимир Путин.

Как рассказал Алек Пенстоун, его друзья не позволили ему вернуть награду.

Алек Пенстоун сказал, что Путина следует "забрать с этой земли" из-за зверств, совершенных против украинского народа.

Мистер Пенстоун сказал: "Я бы охотно вернул медаль, но они (друзья – ред.) помешали мне это сделать. Награда за мужество за подписью Путина. Я разочарован".

Герой войны сказал, что поведение Путина угрожало образу жизни, за который он и многие другие воевали и погибли во Второй мировой войне.

Напомним, Кремль вынудил тысячи мигрантов и иностранных студентов воевать на стороне России.

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