Британский врач ввел токсины вместо вакцины от COVID-19 своему отчиму: причина шокирует

Врач сначала отрицал покушение на убийство, но на суде изменил свои показания.

Британский врач признался, что пытался убить партнера своей матери из-за конфликта вокруг наследства, введя ему яд под видом вакцины от COVID-19.

Об этом пишет BBC.

Прокуроры утверждают, что Томас Кван прикинулся медбратом,который проводит прививки, и ввел Патрику О'Хари токсичное вещество. В результате у 71-летнего мужчины развилась редкая болезнь, разъедающая тело, и ему пришлось удалить часть руки.

53-летний Кван сначала отрицал покушение на убийство, но изменил свое решение и признал вину после того, как прокуроры изложили свои аргументы в королевском суде Ньюкасла.

Прокурор Томас Мейкпис рассказал в суде, что Кван был "уважаемым и опытным" семейным врачом в Сандерленде, в 24 км от Ньюкасла. Он использовал свои "энциклопедические знания" о ядах для убийства Патрика О'Хары, поскольку тот был "потенциальным препятствием на пути к наследию его матери".

Мать Квана, Дженни Люн, прожила с О'Харой 20 лет. Она составила завещание, по которому ее дом в Ньюкасле переходил после ее смерти в О'Хару, и только после смерти самого О'Хары – к ее детям.

Чтобы избавиться от "препятствия", Кван, по словам прокурора, разработал "дерзкий план, превосходящий любую фантастику". Он направил своей жертве письмо якобы от британской Национальной службы здравоохранения, в котором сообщил, что посетит их для медицинского осмотра и вакцинации против COVID-19.

Мужчина подделал документы и номерные знаки на автомобиль, надел защитную одежду, парик, темные очки и хирургическую маску и отправился в Ньюкасл, где О'Хара жил с матерью Квана.

После укола О'Хара почувствовал "ужасную боль", но "медбрат" никак не отреагировал на это и быстро ушел, сообщил суд.

Состояние О'Хары настолько ухудшилось, что его пришлось везти в больницу, где у него диагностировали некротический фасциит и удалили часть руки.

У жертвы возникли подозрения, когда Дженни Люн сказала, что медбрат был одного роста с ее сыном.

Злоумышленник, у которого, как выяснилось в суде, была "одержимость" ядами, так и не рассказал, что именно он уколол своей жертве. Но во время обыска в его доме обнаружили много химикатов и токсинов, а также книги и справочники по изготовлению и использованию ядов.

Следствие пришло к выводу, что, вероятнее всего, это был пестицид под названием йодометан, ранее никогда не применявшийся на людях.

Суд узнал, что Кван также установил шпионскую программу на компьютер матери, чтобы следить за действиями пары и фотографировать их на встроенную камеру.

Врач также признал, что ввел вредное вещество О'Хари, но сначала настаивал, что хотел лишь причинить ему "боль и дискомфорт". Однако после того, как прокуроры изложили свои аргументы, он изменил свое решение и признал вину.

По словам защиты, Кван понимает, что тюрьмы "не избежать", и хочет, чтобы приговор вынесли как можно скорее.

Судья считает, что злоумышленника ждет "значительный срок заключения". Приговор будет вынесен после того, как служба пробации подготовит соответствующий отчет.

Кван "думал, что запутал следы", но следователи смогли арестовать его уже через два дня после преступления, а объем доказательств против него был "потрясающим", отметил инспектор Джейсон Генри, занимавшийся делом Квана. Он добавил, что потерпевший О'Хара мужественно прошел через "ужасное испытание", которое, к сожалению, изменило его жизнь навсегда.

Напомним, в Киеве мужчина убил женщину, с которой прожил 15 лет, ради квартиры и автомобиля.

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