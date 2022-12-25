Британское Минобороны поздравило украинских защитников с Рождеством: "Ваше мужество — пример"

Британское Министерство обороны в канун Рождества, 24 декабря, поздравило украинских защитников с праздником.

Сообщение появилось на странице ведомства в Twitter.

"Ваше мужество и настойчивость в защите страны является ярким примером для всех нас", — подчеркивают коллеги украинских защитников из Британии.

Министерство призвало во время Рождества помнить "о тех мужественных мужчинах и женщинах, которые защищают свою страну". "Слава Украине! Героям Слава!", — добавило британское ведомство.

"Your courage and tenacity to defending your country is a shining example to all of us"



Как мы лежали вниз на этот год в мире, лето, чтобы бросить этот амбициозный человек и женщины борются за противоположную их страну в наших мыслях.



Slava Ukraini! Heroyam Slava!



#StandWithUkraine pic.twitter.com/Lsikm0Ov49 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 24, 2022

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак в канун Рождества опубликовал чувствительный ролик в поддержку Украины. На видео сравнивают жизнь двух девочек из Украины и Великобритании. Они обе готовятся к Рождеству, но у британского ребенка предпраздничный период полон счастья, украинская девочка каждый день сама слышит сигналы воздушной тревоги.

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