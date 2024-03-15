Британское правительство обсуждает возможную замену Сунака – Bloomberg

В то же время Риши Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, когда состоятся выборы в местные органы власти.

Некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии о замене премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов.

Об этом пишет издание Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

По словам источников, в последние дни министры проводили закрытые дискуссии, изучая возможность того, что руководящая Консервативная партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами.

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Собеседники объяснили изданию, что вопрос состоит в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск популярности оппозиционной Лейбористской партии.

В материале говорится, что катализатором переговоров стал ряд политических скандалов, продемонстрировавших якобы неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, в частности, речь идет об обещаниях по сокращению налогов и спору вокруг расистских высказываний, сделанных, как утверждают, одним из крупнейших доноров партии.

Источники указывают, что участвующие в переговорах министры остаются сторонниками Сунака и не хотят смены главы правительства.

Ни у одного из конкурентов, похоже, нет достаточной поддержки, чтобы бросить ему вызов, и поэтому премьер сможет продержаться до выборов, сообщает Bloomberg.

Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят, рассказали два высокопоставленных министра.

В настоящее время консерваторы ожидают местных выборов, которые пройдут 2 мая. По словам одного из министров, в случае неудачных результатов премьеру будет трудно объяснить однопартийцам, почему он должен повести консерваторов на парламентские выборы.

Ранее Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что они состоятся позже в этом году.

По информации Bloomberg, помощники Сунака скорее всего рассматривают возможность проведения выборов осенью, однако некоторые законодатели от Консервативной партии предполагают, что это может быть июль.

Напомним, согласно опросам, на нынешних выборах в Великобритании Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака может потерпеть поражение.

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